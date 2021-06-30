"Везде хватает узколобых людей": Путин об Украине и "недружественном" списке

Среди вопросов, присланных на прямую линию для президента, оказались и связанные с Украиной. В частности, Владимира Путина спросили: будет ли он встречаться с Владимиром Зеленским и почему Украины нет в списке недружественных стран.

"Руководство Украины сегодня — явно недружественное"

Касательно "недружественного списка" президент сообщил следующее:

"Я не считаю, что украинский народ недружественный. Много раз говорил, могу повторить: считаю, что украинцы и русские — один народ", — сказал Путин.

Президент отметил также "уму непостижимый" закон, принятый на Украине и касающийся коренных народов. В списке не оказалось русских, что удивило президента. По итогу, считает он, решение властей сравнимо по эффекту с оружием массового поражения.

"Мы — единое целое, но руководство Украины сегодня — явно недружественное, это совершенно очевидно", — высказался Путин.

"От чистого сердца, но не от большого ума"

Решения украинских властей, напомнил президент, порой абсолютно вне закона и конституции.

"Везде хватает узколобых людей. Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума. Результаты их работы разрушительны", — считает Путин.

Встречаться с Зеленским, сообщил президент, он не отказывается. Однако стоит помнить: тот отдал свою страну под полное внешнее управление.

"Ключевые вопросы решают не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти — в Берлине и Париже. О чём разговаривать?"— отметил президент.

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