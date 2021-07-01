В Киеве оценили слова Путина касательно встречи с Зеленским

Слова российского лидера Владимира Путина, касающиеся переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским, Киев, видимо, задели. На Украине поспешили сообщить: возможно, имеет место "некорректное информирование".

Напомним, что президента РФ спросили, возможны ли в принципе переговоры с Зеленским. Путин сообщил, что от встреч "подобного рода" не отказывается, но важно понять, о чём именно надо поговорить.

"Он отдал Украину под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти — в Берлине и Париже. Ну о чём разговаривать?" — сказал Владимир Путин.

"Допускаю, что имеет место крайне некорректное информирование Путина его собеседниками о ситуации на Украине", — заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк для "РБК-Украина".

И дополнил: после таких слов возможность пообщаться лично для президентов стала более необходимой.

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