Михаил Погребинский: не представляю, о чем Путину говорить с Зеленским

Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский отдал Украину под полное внешнее управление.

Российский лидер не исключил возможности переговоров, но сказал, что сначала нужно понять, о чем говорить с Владимиром Зеленским.

"Он (Зеленский) отдал Украину под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти - в Берлине и в Париже. Ну о чем разговаривать?", - сказал президент России.

"Тем не менее я не отказываюсь от встреч подобного рода. Надо только понять, о чем говорить", - резюмировал Путин.

Украинский политолог Михаил Погребинский считает, что переговоры маловероятны.

"То есть, российский президент не отказывается от коммуникации, но явно дает понять, что он не видит в этом смысла. Какой смысл разговаривать с лидером, который, как сказал президент, передал под внешнее управление свою страну?", - сказал Pravda.Ru Погребинский.

По словам политолога, он не знает, что должно произойти, чтобы была согласована повестка подобных переговоров и чтобы Владимир Путин согласился на них.

"Я не представляю себе перспектив, по крайней мере, среднесрочных, прямых переговоров", - сказал Михаил Погребинский.