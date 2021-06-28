Причину смерти разработчика антивируса McAfee установили судмедэксперты

В сообщении о смерти Джона МакАфи Министерство юстиции Каталонии заявило, что он совершил самоубийство. Судмедэксперты подтвердили эту версию.

О смерти Джона МакАфи, знаменитого и эксцентричного софтверного магната, стало известно в среду, 23 июня. Его тело обнаружили повешенным в тюремной камере. МакАфи содержали не в одиночной камере, но в момент смерти никого из сокамерников в ней не оказалось.

Адвокат Хавьер Вильяльба сказал, что пионер антивирусного программного обеспечения умер через повешение, поскольку девять месяцев в тюрьме привели его в отчаяние, сообщает Reuters. Супруга программиста Дженис МакАфи заявила, что не верит в самоубийство мужа. Она намерена запросить независимое вскрытие его тела и после завершения официального расследования обратиться в суд.

"Его последние слова, обращённые ко мне, были: "Я люблю тебя и позвоню вечером", — это не слова самоубийцы", — заявила Дженис МакАфи.

Супруга Джона МакАфи обвинила в его смерти американские власти. Она назвала его преследование политически мотивированным.

Первый в мире антивирусный сканер для коммерческого использования McAfee Internet Security был выпущен в 1987 году. В 2011 году компания Intel выкупила его у Джона МакАфи. Антивирус до сих пор носит имя своего создателя, им пользуются около полумиллиарда человек.

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