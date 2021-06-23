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Создателя первого в мире антивируса нашли мёртвым в тюремной камере в Барселоне

Мир

Создатель первого в мире коммерческого компьютерного антивируса Джон МакАфи в среду, 23 июня, был обнаружен мёртвым в своей тюремной камере в Барселоне.

Создателя первого в мире антивируса нашли мёртвым в тюремной камере в Барселоне

Джону МакАфи было 75 лет. Последние восемь месяцев своей жизни он провёл в испанской тюрьме Бриан-2 муниципалитета Сан-Эстеве-Сесровирес (провинция Барселона, автономное сообщество Каталония). Тело бизнесмена обнаружили в камере спустя несколько часов после того, как Верховный суд Испании санкционировал экстрадицию МакАфи в США, где ему предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов. Прокуратура штата Теннесси считает, что он сколотил более 23 млн долларов на криптовалютах и уходил от налогообложения, переводя свои доходы на счета подставных лиц. В США ему грозило до 30 лет тюремного заключения.

"Всё указывает на то, что это было самоубийство", — заявило Министерство юстиции Каталонии.

В ведомстве добавили, что тюремные медики пытались реанимировать заключённого, но им это не удалось. Между тем ранее мистер МакАфи лично заявлял, что доволен жизнью и не собирается сводить с ней счёты. Его арестовали в октябре 2020 года, когда он собирался сесть на самолёт в Турцию.

"Знайте, что если я повешусь, как Джеффри Эпштейн — это будет не моя вина", — писал МакАфи в своём Twitter 15 октября 2020 года.

В суде МакАфи настаивал, что выдвинутые против него обвинения политически мотивированы, поскольку в 2020 году он выдвигался кандидатом в президенты США от Либертарианской партии. Обвинение возражало, что эта партия не пользуется успехом и не набирает более 1% на выборах.

"Это результат жестокой системы, у которой не было причин держать этого человека в тюрьме так долго", — прокомментировал адвокат Хавьер Вильяльба смерть своего клиента.

Джон МакАфи получил известность, став одним из первых в мире программистов, разработавших компьютерный антивирусный сканер. В то время он работал в аэрокосмической компании Lockheed. Позже, в 1989 году, он основал McAfee Associates, и его бизнес стал мировым лидером в разработке антивирусного программного обеспечения. Продажа компании принесла ему более 100 млн долларов, пишет Express.

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Автор: Людмила Черткова
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