EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Греция продлила разрешение на въезд иностранных туристов до 3 июля
Эдгард Запашный возмутился столпотворением выпускников на "Алых парусах"
Доктор Мясников предупредил об опасности COVID-19 у беременных
"Продукт мультикультурализма": в Германии сомалиец напал с ножом на людей
Поклонники раскритиковали Дмитрия Маликова за дуэт с Бузовой
В Ивановской области мужчина расстрелял троих человек
Вертолёт с президентом Колумбии подвергся обстрелу в воздухе
За год продажи одежды и обуви для выпускников выросли на 22%
Петербуржцев предупредили о дождях с грозами

Ключевой свидетель обвинения по делу Ассанжа признался в фальсификации показаний

Мир

Главный свидетель Министерства юстиции США, на показаниях которого основаны обвинения против Джулиана Ассанжа, врал, называя себя вторым лицом в WikiLeaks.

Ключевой свидетель обвинения по делу Ассанжа признался в фальсификации показаний

Пытаясь сплести паутину, в которую попадётся основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, Минюст США предложил иммунитет от судебного преследования тому, кто выступит с "нужными" показаниями. Этот человек, Сигурд Инги Тордарсон, был завербован американскими властями для фабрикации дела против Ассанжа. Тордарсон, в свою очередь, ввёл Минюст США и ФБР в заблуждение, убедив их в том, что являлся близким соратником Ассанжа.

Джулиан Ассанж не просил его взламывать правительственные компьютеры и телефоны политиков с тем, чтобы получить доступ к файлам и записям разговоров. Он также не просил предоставить ему доступ к правительственному сайту, содержащему информацию о передвижении полицейских автомобилей, заявил Сигурд Инги Тордарсон в интервью исландскому изданию Stunden.

Более того, Тордарсон обвинялся в подделке документов, мошенничестве и педофилии, а со счетов WikiLeaks он перевёл более 50 тысяч долларов на свой личный счёт, выяснило издание. Он пошёл на эту сделку с фабрикацией показаний, спасаясь от судебного преследования. Таким образом, выдвинутые Минюстом США в 2019 году обвинения против Ассанжа оказываются несостоятельными. Между тем в случае его экстрадиции в США ему грозит до 175 лет тюремного заключения.

Российский сенатор Алексей Пушков уверен, что США ни за что не прекратят дело против Ассанжа из-за такой "мелочи", как признание ключевого свидетеля обвинения в даче ложных показаний. В качестве аналогии он привёл дело Дерека Шовина, получившего 22,5 года тюрьмы за "убийство" Джорджа Флойда, несмотря на свидетельства того, что Флойд в момент его задержания был накачан наркотиками.

"И что? А ничего. Посадили на 22 года невиновного полицейского. Потому, что этот приговор продиктовала политика. Так что, увы, но надежды на то, что США прекратят преследование Ассанжа, — наивные надежды", — высказался сенатор в своём Telegram-канале.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Ассанжу надо было ехать в Россию – мнение
Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Ключевой свидетель обвинения по делу Ассанжа признался в фальсификации показаний
"Стоунхендж" на дне озера: зачем индейцы установили мегалиты
Крымский потоп и ковид отдых не отменяют
Президента Бразилии оштрафовали на миллион долларов за сексистские высказывания
Принц Уильям и Кейт Миддлтон готовят семилетнего сына к роли будущего короля
Дженнифер Энистон пожаловалась на бестактность своих близких
Греция продлила разрешение на въезд иностранных туристов до 3 июля
Эдгард Запашный возмутился столпотворением выпускников на "Алых парусах"
Доктор Мясников предупредил об опасности COVID-19 у беременных
"Продукт мультикультурализма": в Германии сомалиец напал с ножом на людей
Популярное
Здоровье и профилактика
Неприятный запах изо рта? Рассказываем, как избавиться от вонючих бактерий

"Свежее дыхание облегчает понимание" — помните? А неприятный запах изо рта может быть предупреждающим сигналом о наличии серьёзных заболеваний, говорят врачи.

Неприятный запах изо рта? Рассказываем, как избавиться от вонючих бактерий
Противораковый кодекс: 10 золотых правил, чтобы снизить риск развития рака
Здоровье и профилактика
Противораковый кодекс: 10 золотых правил, чтобы снизить риск развития рака
Здоровье и профилактика
Мифы и правда: что действительно следует знать о диабете
Российский шоу-бизнес
Поклонники раскритиковали Дмитрия Маликова за дуэт с Бузовой
Усам Оздемиров Россия против нечестной игры под лозунгом декарбонизации Усам Оздемиров Игорь Буккер Феникс возродился: в США вновь заговорили об "искусственном" COVID Игорь Буккер Василий Амирджанов Егор Бероев выступил против ковид-дискриминации Василий Амирджанов
Российский шоу-бизнес
Эдгард Запашный возмутился столпотворением выпускников на "Алых парусах"
Новости Европы
"Продукт мультикультурализма": в Германии сомалиец напал с ножом на людей
67-летняя Любовь Успенская шокировала поклонников откровенным нарядом
Российский шоу-бизнес
67-летняя Любовь Успенская шокировала поклонников откровенным нарядом
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников