Ключевой свидетель обвинения по делу Ассанжа признался в фальсификации показаний

Главный свидетель Министерства юстиции США, на показаниях которого основаны обвинения против Джулиана Ассанжа, врал, называя себя вторым лицом в WikiLeaks.

Пытаясь сплести паутину, в которую попадётся основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, Минюст США предложил иммунитет от судебного преследования тому, кто выступит с "нужными" показаниями. Этот человек, Сигурд Инги Тордарсон, был завербован американскими властями для фабрикации дела против Ассанжа. Тордарсон, в свою очередь, ввёл Минюст США и ФБР в заблуждение, убедив их в том, что являлся близким соратником Ассанжа.

Джулиан Ассанж не просил его взламывать правительственные компьютеры и телефоны политиков с тем, чтобы получить доступ к файлам и записям разговоров. Он также не просил предоставить ему доступ к правительственному сайту, содержащему информацию о передвижении полицейских автомобилей, заявил Сигурд Инги Тордарсон в интервью исландскому изданию Stunden.

Более того, Тордарсон обвинялся в подделке документов, мошенничестве и педофилии, а со счетов WikiLeaks он перевёл более 50 тысяч долларов на свой личный счёт, выяснило издание. Он пошёл на эту сделку с фабрикацией показаний, спасаясь от судебного преследования. Таким образом, выдвинутые Минюстом США в 2019 году обвинения против Ассанжа оказываются несостоятельными. Между тем в случае его экстрадиции в США ему грозит до 175 лет тюремного заключения.

Российский сенатор Алексей Пушков уверен, что США ни за что не прекратят дело против Ассанжа из-за такой "мелочи", как признание ключевого свидетеля обвинения в даче ложных показаний. В качестве аналогии он привёл дело Дерека Шовина, получившего 22,5 года тюрьмы за "убийство" Джорджа Флойда, несмотря на свидетельства того, что Флойд в момент его задержания был накачан наркотиками.

"И что? А ничего. Посадили на 22 года невиновного полицейского. Потому, что этот приговор продиктовала политика. Так что, увы, но надежды на то, что США прекратят преследование Ассанжа, — наивные надежды", — высказался сенатор в своём Telegram-канале.

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