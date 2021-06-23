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Цель неизменна: Блинкен снова напомнил, чем "опасен" Nord Stream 2

Мир

Для Берлина и Вашингтона очень важно знать, что Москва не использует энергетику как рычаг давления или даже принуждения других стран к каким-либо действиям. Так что США и ФРГ будут за Россией следить.

Цель неизменна: Блинкен снова напомнил, чем "опасен" Nord Stream 2

"Наша цель по-прежнему заключается в том, чтобы Россия не могла использовать энергию в качестве инструмента принуждения, в качестве оружия против Украины или кого-либо ещё в Европе", — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

Конечно, не остался без внимания "СП-2": Блинкен отметил, что в Вашингтоне весьма ценят совместную работу по данному направлению, проводимую при сотрудничестве с Берлином.

"Трубопровод "Северный поток — 2" является российским геополитическим проектом, который угрожает европейской энергетической безопасности и потенциально подрывает безопасность Украины и других стран региона", — не преминул напомнить Блинкен.

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Северный поток-2 - последние новости сегодня 23.06.2021 ( Nord Stream 2 )
Автор: Константин Шапров
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