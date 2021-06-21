Неизбежность и лишения: глава МИД ФРГ рассказал про санкции против РБ

В преддверии заседания глав МИД стран ЕС, посвящённого в том числе ситуации в Белоруссии и санкционному "ответу" на неё со стороны альянса, комментарий дал глава МИД ФРГ Хайко Маас. Он вкратце обрисовал один из сценариев "ответа" и рассказал, чего нужно лишить Минск.

Напомним, что заседание глав МИД стран ЕС состоится уже 21 июня, его примет Люксембург. Помимо ситуации в РБ и реагирования на неё в повестке дня оказались отношения с Ираком, а также государствами Латинской Америки.

"Я считаю, что дополнительные санкции против Белоруссии неизбежны", — высказался Маас для Welt.

Ранее, напомнил он, санкции были введены против отдельных лиц и компаний, теперь же явно настало время расширения.

"Теперь мы должны распространить санкции на части белорусской экономики, такие как калийная промышленность или энергетический сектор. Мы также должны лишить правительство в Минске возможности привлекать финансовые средства внутри ЕС путём выпуска гособлигаций", — заявил политик.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.