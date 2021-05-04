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Минск объяснил стратегию ответа на санкции Запада одной фразой

Мир

Санкции в отношении белорусского народа, которые вводит Запад, находятся вне норм международного права. Минск будет отвечать на них, исходя из текущей ситуации.

Минск объяснил стратегию ответа на санкции Запада одной фразой

Данные о санкциях привёл премьер-министр республики Роман Головченко.

"Дальше будем действовать по обстановке", — приводит его слова агентство БелТА.

Головченко также уточнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко уже поставил подпись на документе, который поможет защитить белорусов от влияния санкций. Работы по данному документу уже начаты.

"К сожалению, общая девальвация международной правовой системы приводит к тому, что санкциями пользуются как инструментом воздействия или давления на неугодные государства, как правило, с целью ухудшения экономической ситуации в стране", — также уточнил Головченко.

Белоруссия, заключил он, мириться с данной ситуацией не собирается. Однако "уподобляться противникам" Минск не желает, так что ответные меры облекают как в симметричный, так и ассиметричный варианты.

Лукашенко пообещал европейцам проблемы в Белоруссии

Во время встречи с премьер-министром Романом Головченко президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат".

Поэтому он запросил у Головченко, "как это было перед американским выпендрёжем в экономике", информацию о наиболее крупных европейских проектах и предприятиях, созданных на территории Белоруссии, чтобы "посмотреть на их работу".

Также глава Белоруссии поручил правительству совместно с Министерством иностранных дел оценить деятельность так называемых западных гуманитарных программ. Лукашенко назвал их "разного рода бандитами, которые устраивают здесь обдираловку".

По его словам, "они нас держат на коротком поводке", за который дёргают, "когда им захочется". Если им плохо с нормальной Белоруссией в центре Европы, то они будут ездить и перевозить свои грузы через Балтику или вокруг Испании — через Средиземное и Чёрное моря.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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