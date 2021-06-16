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Как саммит G7 повлияет на политику Китая? Мнение эксперта

Мир » Азия

После встречи в Корнуолле лидеры стран "Большой семёрки" подписали коммюнике, осуждающее Китай за его внутреннюю политику в Гонконге и Синьцзяне. Также они потребовали выяснить, была ли утечка COVID-19 из лаборатории в Ухане.

Как саммит G7 повлияет на политику Китая? Мнение эксперта

О том, предпримет ли Китай какие-то ответные действия после саммита G7, в интервью изданию Pravda. Ru рассказал старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Василий Кашин.

"В принципе, на данный момент ничего кардинально не изменилось. Были ответные жёсткие высказывания МИД КНР на заявления НАТО, которая обозначила Китай как угрозу для альянса. В остальном ситуация начала ухудшаться ещё раньше. Китайцы начали вводить ответные санкции не только против США, но и против других стран", — пояснил собеседник издания.

Также он отметил, что не так давно власти Китая приняли закон об ответных мерах на зарубежные санкции, закон о противодействии зарубежным санкциям, который даёт правительству Китая инструменты для ответных действий.

"Таким образом, они демонстрируют, что любые попытки вести против Китая экономическую войну, ни в коем случае не останутся без возмездия", — заключил Кашин.

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