Власти Китая готовятся к новой холодной войне

Как и предполагалось, встреча лидеров G7 в Корноулле, по совету США, была посвящена Китаю. Цель нынешней поездки американского президента Джо Байдена в Европу в том, чтобы создать альянс против КНР и начать вторую холодную войну против стратегического конкурента.

После встречи в Корнуолле лидеры стран "Большой семёрки" подписали коммюнике, осуждающее Китай за его внутреннюю политику в Гонконге и Синьцзяне. Также они потребовали выяснить, была ли утечка COVID-19 из лаборатории в Ухани. Естественно, что официальный ответ на это мог быть основан только на формуле "осудить и отвергнуть".

Политолог Дмитрий Косырев заявил, что если группа западных государств, входящих в G7, хотела получить проблемы с помощью своей декларации, не имея никакой выгоды, то они их получили, сообщает РИА "Новости".

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