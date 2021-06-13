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Китай строит крупнейшее в мире хранилище СПГ

Мир

Китайская национальная морская нефтяная корпорация (CNOOC) расширит возможности своего хранилища сжиженного природного газа, а после завершения работ портовый промышленный парк Яньчэн Биньхай в китайской провинции Цзянсу станет крупнейшим местом хранения этого продукта.

Китай строит крупнейшее в мире хранилище СПГ

В опубликованном на сайте компании заявлении, сообщается, что строительные работы уже ведутся, и в дополнение к четырем существующим резервуарам —каждый мощностью 220 000 кубических метров— планируется добавить в комплекс шесть новых сверхбольших резервуаров мощностью 270 000 кубических метров каждый.

Ожидается, что работы будут завершены в 2023 году, а терминал Цзянсу будет иметь ежегодную мощность по переработке сжиженного природного газа в шесть миллионов тонн.

"По сравнению с углем и нефтью шесть миллионов тонн СПГ могут помочь сократить выбросы углекислого газа на 18,82 миллиона тонн, а оксида азота-на 334 000 тонн", - отметил CNOOC.

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