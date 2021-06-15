Власти Техаса опасаются очередного блэкаута из-за аномальной жары

Совет по надежности электроснабжения Техаса (ERCOT) обратился к жителям с просьбой временно ограничить потребление электричества в связи с перебоями на электростанциях из-за жары, сообщает NBC. Температура воздуха в некоторых районах штата достигает 43° по Цельсию.

Специалисты опасаются блэкаута. Аналогичная ситуация уже была в феврале, когда миллионы жителей Техаса из-за морозов остались без пищи, воды и отопления.

Эксперты пока не могут объяснить, с чем связано такое количество перебоев. Проводится расследование с целью определения причин проблемы, сообщил представитель ERCOT Уоррен Лашер.

Федеральные СМИ обвиняют власти Техаса в попытках создать изолированную энергосистему, что и стало причиной катастрофы.

Консервативные круги штата считают, что всё дело в возобновляемой энергетике: солнечные и ветровые станции, обеспечивающие 21% от общих запросов штата, были выведены из строя.

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