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Ливийским президентом может снова стать Каддафи

Мир

Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи "присматривается к президентскому креслу своей страны" через десять лет после того, как его отец был свергнут и убит повстанцами, поддержанными НАТО, что вызвало годы гражданских беспорядков".

Ливийским президентом может снова стать Каддафи

Об этом сообщает The Times.

"Саиф аль-Ислам Каддафи начал общаться с западными и другими дипломатами, стремясь вернуться в общественную жизнь, — пишет издание. — Когда-то считавшийся преемником своего отца, он готовится принять участие в президентских выборах в Ливии 24 декабря".

В телефонном разговоре с корреспондентом газеты, Каддафи-младший сказал, что "находится в добром здравии", и подтвердил свои отношения с группой советников, действующих от его имени.

Ожидается, что Каддафи в ближайшее время публично объявит о своих политических амбициях. Однако неясно, будет ли ему разрешено баллотироваться, поскольку новый закон о выборах, разрабатываемый в настоящее время, потенциально может исключить его из участия.

  • Саиф аль-Ислам Каддафи был заключен в тюрьму боевиками в 2011 году. Освободили его шесть лет спустя по соглашению об амнистии. С тех пор он скрывается. Ему все еще грозит арест в Ливии, и, по данным The Times, он также разыскивается Международным уголовным судом (МУС). Несколько его братьев и сестер остаются в тюрьме как в Ливии, так и за рубежом.

Times предполагает, что госсекретарь США Энтони Блинкен, который был "ярым сторонником" кампании НАТО в Ливии, скорее всего, будет против того, чтобы сын Каддафи баллотировался на этот пост.

Напомним, Саиф аль-Ислам Каддафи попал в заголовки газет в 2018 году, после того как агентство Bloomberg сообщило, что российские дипломаты разговаривали с ним по видеосвязи вскоре после того, как он был освобожден из тюрьмы. Примерно в то же время представитель семьи заявил, что Каддафи хочет баллотироваться в президенты.

Москва тогда ответила на сообщение Bloomberg, заявив, что "никто не должен быть исключен из политического процесса Ливии", добавив, что она поддерживает контакты с различными группами в стране, стремясь помочь облегчить мирные переговоры.

Кратко о ситуации в Ливии

Ливия пережила годы гражданской войны и политической турбулентности после интервенции при поддержке НАТО. Страна медленно продвигается к урегулированию между базирующимся в Триполи правительством национального согласия и отдельным руководящим органом, поддерживаемым военным командующим Халифой Хафтаром, который контролирует восток страны.

И ГНА, и поддерживаемая Хафтаром администрация согласились поддержать центральное правительство. В марте парламент Ливии назначил премьер-министра Абдула Хамида Дбейбе возглавить временное правительство до декабрьских выборов.

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Автор: Ольга Лебедева
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