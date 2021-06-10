Семья Меган Маркл не собирается восстанавливать с ней отношения

Недавно у Меган Маркл родилась девочка. Малышку назвали Лилибет Диана. После её появления на свет, СМИ заговорили о том, что, возможно, герцогиня Сассекская наладит отношения со своими родственниками.

Но та отметила, что в её планы не входит примирение с семьёй.

Родственники Меган заявили, что больше никогда не пустят её на порог, сообщает Daily Mail со ссылкой собственный источник.

Известно, что Меган Маркл уже давно разругалась со своим отцом, назвав его предателем.

Родные герцогини обвиняют в конфликте её.

Они не хотят с общаться С Меган, так как она по своей инициативой разорвала с ними связь.

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