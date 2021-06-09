В Национальной академии наук Украины занялись производством поддельного алкоголя

Сотрудники Национальной академии наук Украины решили заработать на продаже алкоголя. Через интернет учёным удалось реализовать более 5300 литров поддельных спиртных напитков под видом известных брендов. Сумма продаж составила свыше 1,3 млн гривен, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Украинские пользователи Facebook "похвалили" производителей в комментариях к соответствующему посту депутата местного парламента Вадима Рабиновича. Многие предположили, что ещё не все специалисты уехали из Украины. Некоторые решили, что учёных на это толкнула нужда, ведь власти почти не выделяют средств на развитие науки.

"Во! А еще злопыхатели говорят, что науки никакой на Украине не осталось!" — написал один из пользователей. "Не зря учились! Молодцы! Значит, наука еще дышит!" — прокомментировала жительница Украины.

Пользователи пошутили, что произведённые учёными напитки, скорее всего, отличаются высоким качеством и превосходят оригинал.

Кое-кто из пользователей даже придумал название для одного из напитков: "Коньяк "Академический".

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