В Италии возраст вакцинации от COVID-19 могут снизить до 6 лет

Регулятор ЕС разрешил прививать от COVID-19 граждан с 12 лет. Однако минимальный возраст может быть снижен. Об этом заявил комиссар правительства Италии по вопросам противодействия распространению эпидемии Франческо Фильюоло.

Как сообщает regnum. ru, снижение может дойти до 6 лет. Это позволит вакцинировать всех итальянских школьников.

Вакцинация в Италии стартовала в январе этого года. В первую очередь прививки делали медикам, пожилым людям и сотрудникам домов престарелых. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Однако власти активно призывают граждан делать прививки.

До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения.

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