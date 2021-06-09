Пашинян готов отправить сына "в заложники" Баку ради пленных

Неожиданное предложение, касающееся обмена пленными, готов согласовать с Азербайджаном и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян. Политик сообщил следующее: в обмен на армянских военнопленных возможна высылка в Баку его сына, Ашота Пашиняна.

"Я дал указание нашим соответствующим структурам официально предложить азербайджанской стороне, что мой сын готов как заложник отправиться в Баку вместо наших пленных", — сказал Пашинян 9 июня в ходе встречи со своими сторонниками в общине Метс Манташ в Ширакской области страны.

Ашот Пашинян через Facebook уже сообщил, что готов к такому шагу. Интересно, что данную схему Пашиняну ранее предложил в ходе полемики экс-президент Серж Саргсян, которого не устроили слова о том, что в вопросе с пленными допустимо ожидание ещё в несколько месяцев.

Любопытен также следующий факт: в Азербайджане ещё в марте сообщили, что уже выслали всех пленных.

«Мы в соответствии с трехсторонним заявлением [от 9 ноября 2020 года] передали армянской стороне всех военнопленных, взятых во время военных действий [в Карабахе] и до их начала», — приводит слова главы азербайджанского МИД Джейхуна Байрамова ТАСС.

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