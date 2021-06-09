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Пашинян готов отправить сына "в заложники" Баку ради пленных

Мир

Неожиданное предложение, касающееся обмена пленными, готов согласовать с Азербайджаном и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян. Политик сообщил следующее: в обмен на армянских военнопленных возможна высылка в Баку его сына, Ашота Пашиняна.

Пашинян готов отправить сына "в заложники" Баку ради пленных

"Я дал указание нашим соответствующим структурам официально предложить азербайджанской стороне, что мой сын готов как заложник отправиться в Баку вместо наших пленных", — сказал Пашинян 9 июня в ходе встречи со своими сторонниками в общине Метс Манташ в Ширакской области страны.

Ашот Пашинян через Facebook уже сообщил, что готов к такому шагу. Интересно, что данную схему Пашиняну ранее предложил в ходе полемики экс-президент Серж Саргсян, которого не устроили слова о том, что в вопросе с пленными допустимо ожидание ещё в несколько месяцев.

Любопытен также следующий факт: в Азербайджане ещё в марте сообщили, что уже выслали всех пленных.

«Мы в соответствии с трехсторонним заявлением [от 9 ноября 2020 года] передали армянской стороне всех военнопленных, взятых во время военных действий [в Карабахе] и до их начала», — приводит слова главы азербайджанского МИД Джейхуна Байрамова ТАСС.

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Пашинян предложил Алиеву своего сына в обмен на всех “пленных”
Автор: Константин Шапров
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