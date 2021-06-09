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Рогозин ответил Псаки словами из любимого фильма

Мир

"Сеня, по-быстрому объясни товарищу, почему Володька сбрил усы", — эта фраза из любимой многими поколениями россиян киноленты "Бриллиантовая рука" стала ответом главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки.

Рогозин ответил Псаки словами из любимого фильма

Она — голос администрации президента США. Она доносит до мирового сообщества его точку зрения. Поэтому простота, с которой она пообещала выяснить причины введения Америкой санкций против российской космической отрасли, просто умиляет.

Ну что на это можно сказать?

  • Или возмутиться в очередной раз.
  • Или вот так с иронией ввернуть про "володины усы".

Понимающие оценят этот тонкий стёб. Рогозин разместил в Twitter кадры из киноклассики, сразу превратив их в дипломатический анекдот.

Возможно, примером ему послужил экспромт президента России Владимира Путина, который расследование о дворце в Геленджике прокомментировал фразой из фильма "12 стульев": "Скучно, девочки".

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Дмитрий Рогозин принял участие в парламентских слушаниях о влиянии санкций
Автор: Ольга Петрова, Редактор: Елена Тимошкина
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