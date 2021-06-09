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Рогозин рассказал про "некрасивую историю" с Минторгом США

Политика

Подробностями о выстраивании отношений с новой американской администрацией поделился глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он сообщил, что на отправленное им достаточно давно письмо всё ещё нет ответа.

Рогозин рассказал про "некрасивую историю" с Минторгом США

Рогозин объяснил ситуацию в ходе эфира YouTube-канала "Соловьёв Live". Он заявил, что хотел бы прояснить ситуацию с МКС и обсудить сотрудничество, поэтому и направил в адрес американского Министерства торговли письмо, причём ещё полгода назад.

"Я хочу выстроить отношения с новой администрацией [США], договориться с ними, извините, по понятиям. Или мы идём вместе и будем развивать Международную космическую станцию, или мы получаем конкретный ответ <…>

Некрасивая история, когда я направил ещё полгода тому назад своё письмо подробное с требованием ответить мне в Министерство торговли США, — и ни ответа, ни привета", — высказался Рогозин.

Однако сдаваться глава "Роскосмоса" не намерен: впереди — конференция GLEX, на которой планируется онлайн-встреча с руководителем NASA Биллом Нельсоном. Там-то и будет сделана попытка

"…заострить все вопросы и расставить все точки над "i".

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин об увлечениях, космических традициях и том самом отверстии на МКС
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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