Подробностями о выстраивании отношений с новой американской администрацией поделился глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он сообщил, что на отправленное им достаточно давно письмо всё ещё нет ответа.
Рогозин объяснил ситуацию в ходе эфира YouTube-канала "Соловьёв Live". Он заявил, что хотел бы прояснить ситуацию с МКС и обсудить сотрудничество, поэтому и направил в адрес американского Министерства торговли письмо, причём ещё полгода назад.
"Я хочу выстроить отношения с новой администрацией [США], договориться с ними, извините, по понятиям. Или мы идём вместе и будем развивать Международную космическую станцию, или мы получаем конкретный ответ <…>
Некрасивая история, когда я направил ещё полгода тому назад своё письмо подробное с требованием ответить мне в Министерство торговли США, — и ни ответа, ни привета", — высказался Рогозин.
Однако сдаваться глава "Роскосмоса" не намерен: впереди — конференция GLEX, на которой планируется онлайн-встреча с руководителем NASA Биллом Нельсоном. Там-то и будет сделана попытка
"…заострить все вопросы и расставить все точки над "i".
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