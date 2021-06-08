Порошенко оценил разговор Байдена и Зеленского

Новости о "крайне необходимом" Киеву разговоре Владимира Зеленского и Джо Байдена: по мнению экс-президента Петра Порошенко, данный разговор очень важен. Хотя бы тем, что на носу — саммит Владимира Путина и Джо Байдена, перед которым президент США выразил украинской стороне "непоколебимую поддержку".

"Важно, что перед американо-российским саммитом в Женеве Белый дом подтвердил Киеву твёрдую и непоколебимую поддержку. Формально принцип "ничего об Украине без Украины" — соблюдены", — написал Порошенко в Facebook.

Кроме того, продолжил Порошенко, что к хорошим новостям стоит отнести и анонсированный на июль визит Зеленского в Белый дом. Оказалось, что экс-президент лично работал над тем, чтобы достичь такого результата.

"Сам лично делал всё возможное, чтобы способствовать организации визита на высшем уровне, потому что это крайне необходимо для укрепления стратегического партнёрства между нашими странами. Об этом же на прошлой неделе говорил с американскими сенаторами", — рассказал он.

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