Познаньская дюжина: в Польше соберутся главы МИД 12 стран

Большую политическую встречу примет 28 июня Польша: в Познань приедут главы МИД сразу 12 стран. Министры государств Вишеградской группы пообщаются с министрами государств Западных Балкан, уточняют в МИД Польши.

Подробности встречи привёл в Facebook замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк. Согласно его данным, на встречу приедут руководители МИД:

Венгрии, Польши, Чехии и Словакии (Вишеградская группа);

Боснии и Герцеговины, Албании, Северной Македонии, Косово, Сербии, Хорватии, Словении и Черногории (Западные Балканы).

Встречу посвятят евроинтеграции некоторых стран: Албания и Северная Македония прошли достаточно большой путь к ЕС.

"Мы считаем, что обе страны выполнили для этого условия. Но для того, чтобы это могло произойти, Евросовет должен согласовать рамки переговоров. Вот где мы находимся", — уточнила ранее ситуацию для Euronews официальный представитель ЕС по вопросам политики соседства и расширения Ана Писонеро.

"Сегодня в ЕС есть несколько стран, которые скептически относятся к интеграции стран Западных Балкан в Европейский союз. Но в Вышеградской группе нет стран, которые смотрят на это отрицательно. Поэтому мы обсудим то, как Вышеградская группа может помочь балканским партнёрам приблизиться к евроинтеграции", — написал Шинковский вель Сенк.

Он также добавил, что ситуация с ЕС и странами Западных Балкан характерна "разной скоростью" последних: например, Сербия пока даже не определилась, нужен ли ей "курс на ЕС", тогда как Хорватия уже в ЕС вступила.

"…мы должны поддерживать [Сербию], чтобы её курс не поменялся на восток", — добавил польский чиновник.

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