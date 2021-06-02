Жители Грузии получили от немецкого посла совет касательно "европейских амбиций"

Грузия стремится навстречу евроинтеграции: Тбилиси подаст официальную заявку на членство в ЕС в 2024 году. Так что жителям страны стоит набраться терпения — "блага евроинтеграции" уже близко.

"Мы продолжаем работать над полноправным членством в Европейском Союзе и готовимся подать официальную заявку в 2024 году; делаем всё возможное, чтобы наше общество, в том числе население Абхазии и Цхинвальского региона, максимально пользовалось всеми благами, которые евроинтеграция несёт гражданам Грузии", — заявлял ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Совет населению решил дать немецкий посол Хуберт Книрш: он пообщался с представителями "Общественного телевидения" и отметил, что на пути к ЕС предстоит ещё многое сделать. Например, важно укрепить грузинскую экономику и провести реформы.

"Мой совет Грузии — следовать европейским амбициям с большим терпением и настойчивостью. Это требует больших усилий в парламенте, в правительстве. Это также означает изменения, которые необходимо принять", — высказался Книрш.

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