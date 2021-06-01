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National Interest поведал, почему блок НАТО должен испытывать ужас

Мир

Российская Федерация обладает самым большим в мире запасом тактического ядерного оружия — от трёх до шести тысяч единиц. К ним относятся не только унаследованные от Советского Союза боеголовки, но и новые мощные системы вооружения, разработанные в последние годы.

National Interest поведал, почему блок НАТО должен испытывать ужас

По мнению репортёра журнала National Interest Марка Эпископоса "это должно вселять ужас в НАТО".

Объясняя свою точку зрения, Эпископос отметил, что

"в российскую армию и Военно-морской флот интенсивно поступают новейшие системы вооружения и военной техники, существенно укрепился потенциал ядерной триады, расширились боевые возможности всех родов войск".

И что самое "ужасное", по мнению автора статьи,

"весь свой объем ядерного арсенала Москва планирует использовать в случае крупного вооруженного конфликта с Западом, чтобы повлиять на непосредственные последствия в продолжающемся военном сражении".

Однако, есть у Эпископса и "хорошая новость": Россия не собирается первой нападать на страны НАТО:

"Основная цель российского тактического ядерного арсенала является скорее более приземленной, но не менее впечатляющей. Российская военная доктрина рассматривает тактические ядерные боеголовки как защиту от НАТО, способ сдерживания альянса от нежелательных поступков".

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РФ может использовать ядерное оружие для защиты - глава генштаба
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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