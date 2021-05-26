Макрон заговорил о необходимости перезагрузки отношений ЕС - Россия

Эммануэль Макрон считает, что санкционная политика Евросоюза в отношении России "изжила себя".

В ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о необходимости введения санкций из-за событий в Минске, французский президент попросил уточнить, что именно имеется в виду, чем поставил в тупик корреспондента France TV.

"Вы полагаете, что нам нужно вступить в прямой конфликт? Мы сегодня находимся на пределе санкционной политики. Дальше — только разжигание вооружённого конфликта. Мы что, должны совсем разорвать отношения? Мы уже это сделали. Мы идем еще дальше, но куда? " — вопросом на вопрос ответил Макрон, заявив при этом о своей уверенности в мерах, принятых с другими странами-членами ЕС, в том числе об ограничении белорусских полетов в европейском воздушном пространстве.

Говоря же о России, лидер Франции сделал акцент на том, что: "политика прогрессивных санкций <…> больше не является эффективной политикой".

"В наших отношениях с Россией мы подошли к моменту истины, который должен привести нас к переосмыслению ситуации, которую мы решили установить. Евросоюзу пора перестраивать свои отношения с Москвой".

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