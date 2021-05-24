Британский депутат предлагает остановить СП-2 из-за ареста Протасевича в Минске

Том Тугендхат, депутат парламента Великобритании от партии тори, председатель комитета по иностранным делам в Вестминстере призвал заблокировать проект газопровода "Северный поток-2" в ответ на арест "белорусского оппозиционного активиста" Романа Протасевича.

Политик также заявил:

"существующий энергетический трубопровод "Ямато” также должен быть заморожен по той же причине".

Вероятно, Тугендхат имел в виду газопровод Ямал-Европа, который снабжает Германию и Австрию природным газом из России через Белоруссию и Польшу.

Стоит отметить, что "идея" исходит не от британского депутата, а принадлежит экс-министру иностранных дел Польши Радеку Сикорскому, который высказал ее в Twitter, привычно обвиняя в инциденте в Минске Россию.

Британские СМИ после заявления Тугендхата вспомнили, что он неоднократно ранее утверждал, что газопровод — это "место, откуда приходят деньги, которые поддерживают этот тиранический режим.

А глава МИД Великобритании Доминик Рааб, однопартиец Тугендхата, пообещал, что правительство "рассмотрит предложение и проконсультируется” с партнерами по вопросу "Северного потока-2".

Напомним, что Протасевич — один из создателей ТГ-канала NEXTA, сейчас являющийся сотрудником Belamova, который основан Игорем Лосиком, консультантом американских государственных СМИ RFE/RL, был задержан в воскресенье после того, как рейс Ryanair из Греции в Литву совершил экстренную посадку в Минске из-за угрозы взрыва.

Оба издания находятся в списке экстремистских организаций в Минске, за организацию протестов после президентских выборов в Белоруссии.