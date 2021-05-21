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Экстренная китайская: зачем Пекину помогать Палестине и при чём тут США

Мир

Китай собирается оказать экстренную помощь Палестине и уже разработал под эту задачу особый механизм.

Китай

Пекин поможет не только с лечением, но и с обустройством палестинцев, потерявших крышу над головой, уточнил официальный представитель Государственного управления по развитию международного сотрудничества КНР Тянь Линь.

Насколько важен и значим этот жест Китая? О чём он говорит? Журналисты "Правды.Ру" попросили осветить ситуацию Сергея Санакоева, президента Российско-китайского аналитического центра.

Китайский вектор: при чём тут США?

Слова Тянь Линя — развитие вектора, который задал министр иностранных дел Китая Ван И. Ранее, напоминает Санакоев, в дело вмешались Штаты, которые сорвали предлагаемый Китаем на уровне ООН план по урегулированию ближневосточного конфликта.

Китай США
 

"Китай подробно расписал, как путём переговоров и дипломатическими методами выйти, по крайней мере, на стабилизацию ситуации. И этот план был американцами заветирован.

Тогда министр иностранных дел Ван И выступил, прекрасно понимая, что на самом деле за всем этим стоит, и сказал: в этом случае Китай намерен оказывать всяческое содействие Палестине", — рассказывает Санакоев.

Естественно, под "содействием" понималась не военная, а дипломатическая помощь, сейчас добавилась гуманитарная. К слову: если у Израиля есть защитные системы против ракет, то палестинский народ практически ничем от них не защищён.

За Палестину, но не против Израиля: нюансы работы Пекина

Таким образом, Китай сообщает: его настрой по отношению к Палестине — дружественный. Однако не стоит воспринимать этот факт так, словно китайцы решили пойти против Израиля.

"Китай за то, чтобы урегулировать ситуацию, вывести конфликт из разряда провокаций. Дело в том, что определённые силы хотели бы на этом конфликте сыграть", — заключает Санакоев

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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