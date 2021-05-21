Новости из Китая: власти страны создали специальный механизм, в рамках которого будет оказана экстренная помощь Палестине.
"В связи с возникновением кризисной ситуации для оказания поддержки властям и народу Палестины по её преодолению <…> китайское правительство предоставит Палестине экстренную гуманитарную помощь", — сообщил официальный представитель Государственного управления по развитию международного сотрудничества КНР Тянь Линь.
Отмечается, что поддержка в рамках свежесозданного (20 мая) механизма будет включать:
"Палестина испытывает в этом крайнюю необходимость", — добавил Линь.
Напомним, что ранее Китай заявлял о том, что в развернувшейся ситуации поддержит Палестину. На сайте китайского МИД уточнялось, что поддержка будет направлена на восстановление прав палестинцев и налаживание политического диалога.
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