Американский эксперт в области геополитики Rando Quaaden опубликовал в Twitter два рекламных ролика: американской и российской армий.
В одном — крепкие брутальные мужчины, в другом — мультяшная девочка, ребенок из однополой семьи, участвующая в акциях за толерантность.
Rando Quaaden резюмировал увиденное кратко: "Западу — кранты!".
С ним согласились большинство комментаторов.
"У наших борцов за социальную справедливость нет ни одного шанса. Мы обречены", — мрачно предсказал один.
Другой пошутил, что пока тут все спорят, он начал учить русский. И будет готов ко всему, когда "в его дверь постучат".
"Я просто в ужасе, если на нас снова нападут. Наши военные совершенно обессилели", — пишет @McKaylaRoseJ.
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