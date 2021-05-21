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Сравнив рекламу армий России и США, американцы пали духом

Мир

Американский эксперт в области геополитики Rando Quaaden опубликовал в Twitter два рекламных ролика: американской и российской армий.

В одном — крепкие брутальные мужчины, в другом — мультяшная девочка, ребенок из однополой семьи, участвующая в акциях за толерантность.

Rando Quaaden резюмировал увиденное кратко: "Западу — кранты!".

С ним согласились большинство комментаторов.

"У наших борцов за социальную справедливость нет ни одного шанса. Мы обречены", — мрачно предсказал один.

Другой пошутил, что пока тут все спорят, он начал учить русский. И будет готов ко всему, когда "в его дверь постучат".

"Я просто в ужасе, если на нас снова нападут. Наши военные совершенно обессилели", — пишет @McKaylaRoseJ.

© @Rando Quaaden автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик
 
Ролики, расстроившие американских пользователей Twitter - в прикреплённом видео.

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Автор: Ольга Лебедева
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