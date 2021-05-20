Русские не вошли в число коренных народов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Верховная рада рассмотрит проект закона "О коренных народах Украины" в неотложном порядке.

Документ определяет коренной народ Украины как автохтонную этническую общность, сформировавшуюся на её территории, осознающую себя коренным народом Украины и не имеющую собственного государственного образования за её пределами.

Среди других признаков подпадающей под это определение общности указаны самобытный язык и культура, а также принадлежность к этническому меньшинству в составе населения.

В качестве коренных народов Украины в законопроекте указаны крымские татары, караимы и крымчаки. Все эти народности сформировались на территории Крыма, отмечает РИА "Новости".

"Коренные народы Украины имеют право в соответствии с конституцией и законами Украины сохранять и укреплять свои особые политические, правовые, социальные и культурные институты, сохраняя при этом своё участие в экономической, социальной и культурной жизни", — декларирует законопроект.

А вот русских почему-то не причислили к коренным народам Незалежной — они не упомянуты в тексте документа. Возможно, таким образом Зеленский завуалированно намекает, что русским пора перебираться из Украины в "собственное государственное образование за её пределами". То есть — в Россию.

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