Лавров второй раз за сутки переговорил с Блинкеном

Наверняка аналитики увидят ещё один "хороший знак" и надежду на возобновление конструктивного диалога между РФ и США в этих "переговорах после переговоров".

В столице Исландии, Рейкьявике, продолжается министерская сессия Арктического совета. Напомним, в него входят восемь приполярных стран — Канада, Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и Соединённые Штаты Америки. В четверг, 20 мая, председательство в Арктическом совете перешло к России. Министру иностранных дел Сергею Лаврову торжественно вручили "председательский молоток".

Кроме того, сегодня глава МИД РФ снова встретился и пообщался с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Официальная встреча прошла накануне, 19 мая. Сергей Лавров со сдержанным оптимизмом оценил её как "конструктивную". Сегодняшняя беседа состоялась "на ногах", сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. О чём была беседа, она разглашать не стала.

"На арктических полях", — подписала она опубликованную в Facebook фотографию.

Подписчики спикера МИД РФ не преминули пошутить в комментариях. Особенное внимание они обратили на позы обоих политиков.

"Вот так они по стойке смирно должны стоять перед нами и слушать нас! Респект нашей делегации"; "А почему Блинкен тень почти не отбрасывает? Не к добру это", — отметили комментаторы.

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