Лавров и Блинкен: встреча была конструктивной

19 марта в Рейкьявике состоялась первая встреча главы российского МИД Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Сергей Лавров

Лавров призвал исправить сложную ситуацию, сложившуюся во взаимоотношениях двух стран при предыдущей американской администрации, и выразил готовность обсудить с Вашингтоном любые вопросы. При одном — российский дипломат это особо подчеркнул — условии:

"если диалог будет честным".

"У нас есть серьезные разногласия в оценках международной ситуации, и у нас есть серьезные разногласия в подходах к задачам, которые необходимо решить, чтобы нормализовать ее. Наша позиция очень проста: мы готовы обсуждать все без исключения вопросы, если понимаем, что это обсуждение будет честным", — сказал Лавров.

Энтони Блинкен

Со своей стороны, Блинкен согласился, что у США и России есть разногласия и в очередной раз повторил ставшее мантрой утверждение, что "Вашингтон отреагирует на возможные агрессивные действия России". При этом признав:

мир был бы более безопасным, если бы лидеры обоих государств работали вместе.

Вместе с тем госсекретарь США заявил, что его страна стремится к "стабильным и предсказуемым отношениям с Россией", добавив, что

Россия и Соединённые Штаты могут работать вместе в областях, представляющих взаимный интерес. Например, для решения проблем пандемии коронавируса и изменения климата, а также вопросов Ирана, Северной Кореи и Афганистана. "Мы считаем, что это было бы хорошо для нашего народа, для русского народа, а также для всего мира", — заявил он.

Итоги встречи

Сергей Лавров назвал встречу с Блинкеном конструктивной и заявил, что для президентов обеих стран будут подготовлены предложения по вопросам стратегической стабильности.

"Разговор показался мне конструктивным. Есть понимание необходимости преодоления нездоровой ситуации, сложившейся между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы", — заявил журналистам российский министр по итогам переговоров со своим американским коллегой.

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