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Путь к расколу: эксперт об особенностях конфликта Израиля и Палестины

Мир

Новый комментарий касательно ситуации с противостоянием Израиля и Палестины: советник президента Палестины по религиозным делам Махмуд аль-Хаббаш заявил, что противостояние может стать религиозной войной, за которую придётся "расплачиваться" всему миру.

Палестина Израиль
 

Напомним, что с 10 мая Палестина и Израиль обмениваются ракетными ударами, по Израилю выпущено около 3,7 тысяч ракет. Сирены ПВО включаются во многих крупных израильских городах, в том числе — в Тель-Авиве и Ашдоде. Израиль ранее отчитался об успешных атаках на более чем 600 вражеских целей.

Чем необычен конфликт, правда ли он может вылиться в большую религиозную войну? "Правда.Ру" узнала мнение политолога Андрея Кошкина.

Удивление и "острота": происходящего не ждал никто?

Эксперт сообщает: ситуация в регионе удивительна, поскольку многих происходящих вещей никто не ожидал в принципе.

"Никто не ожидал, что так остро и динамично будут восприняты взаимные удары Палестины и Израиля.

Посмотрите, как на это отреагировала Европа. Ведь она, с одной стороны, наполнилась представителями арабского мира и стран Ближнего Востока, Северной Африки, а с другой стороны, у них меняется отношение к Израилю", — разъясняет Кошкин.

Неудивительно и упоминание религиозного фактора:

"…откровенно говоря, всё произошло на Храмовой горе и, в принципе, в противостоянии у третьей святыни мусульман, мечети Аль-Акса", — выделяет важный момент эксперт.

Три особенности конфликта

Одной из особенностей противостояния можно считать объединение мусульманского мира. Так, уже прошло внеплановое заседание исполкома организации исламского сотрудничества, его инициировала Саудовская Аравия.

"Весьма активно себя проявила Турция. В принципе, Иран тоже хотел бы возглавлять мусульманский мир. Так что в вопросе "кто будет главным в мусульманском мире" уже началась серьёзная конкуренция", — рассказывает Кошкин.

Израиль
 

Вторая особенность, причём весьма показательная: арабы, которые приняли израильское гражданство (то есть стали арабами-израильтянами), вступили в конфликт с евреями-израильтянами.

"Возьмём население Израиля: 9 млн, из них 1,9 млн — арабы, которые являются гражданами Израиля.

И здесь возникло противоречие как со стороны арабского мира, то есть арабов, так и со стороны евреев. Здесь тоже то, чего мы не видели, не ожидали.

Этот фактор может стать причиной затяжной гражданской войны в Израиле", — считает эксперт.

Третье: ранее многие были уверены, что Израиль, обладая высокотехнологичным оружием, в состоянии и эффективно защитить население, и провести контратаку на боевое крыло ХАМАС.

"Однако зафиксировано использование установок практически всей линейки "Кассам", которые могут достать до любой точки Израиля. Использования такой технологии никто не предполагал", — уточняет Кошкин.

Избежать "раскола": важно успеть с урегулированием

ООН
 

Всё это в совокупности приводит к озабоченности всего мира, к суждениям о том, что если не бросить на урегулирование ситуации все силы, то конфликт на самом деле может стать глубоким, перманентным и раскалывающим весь Ближний Восток. И, конечно, сам Израиль.

"Речь идёт и о квартете "Соединённые Штаты Америки — Россия — ООН — Евросоюз", и об усилиях, которые предпринимаются со стороны других государств", — заключает эксперт.

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Израиль сообщил о попытке ракетного удара со стороны Ливана. Сектор Газа: война Израиля и Палестины
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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