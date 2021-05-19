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"Заплатит весь мир": во что может вылиться конфликт Израиля и Палестины

Мир

Противостояние Израиля и Палестины вполне может в конечном итоге вылиться в религиозную войну огромного масштаба. Именно о таком сценарии ранее говорили в Рамалле.

"Заплатит весь мир": во что может вылиться конфликт Израиля и Палестины

Комментарий касательно противостояния предоставил для РИА "Новости" советник президента Палестины по религиозным делам Махмуд аль-Хаббаш. Он подчеркнул, что

"... в течение многих лет предупреждали о возможной вспышке религиозной войны из-за нарушений Израилем святынь в Иерусалиме, а также экстремистских действий еврейских поселенцев".

Если Израиль, продолжил аль-Хаббаш, не перестанет заниматься провокациями, связанными с религиозными чувствами как палестинцев в частности, так и мусульман в целом, то

"… мир окажется перед лицом религиозной войны, огонь которой выйдет за пределы Палестины, и весь мир заплатит за это".

Напомним, что ситуация между Израилем и Палестиной обострилась ближе к вечеру 10 мая. Известно, что по территориям Израиля уже выпустили примерно 3,7 тысячи ракет, СМИ приводят данные о 12 погибших.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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