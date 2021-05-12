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В США медсестру осудили за массовые убийства ветеранов

Мир » Северная Америка » США и Канада

В США медсестру Рету Мэйс приговорили к семи пожизненным срокам за убийства ветеранов, сообщает газета USA Today. Она вводила старикам смертельные дозы инсулина.

Мэйс работала в больнице города Кларксбург. С 2017 года она стала выходить на ночные дежурства, после чего в медучреждении увеличилось количество смертей.

Было установлено, что в период с 2017-го по 2018-й год Мэйс делала ветеранам, участвовавшим во Второй мировой и Корейской войнах, инъекции, после которых они умирали.

Её действия привели к смерти семи человек. Кроме того, Мэйс обвиняют в покушении на жизнь ещё одного ветерана.

В ходе расследования выяснилось, за хранением инсулина не было организовано должного контроля. Пропажу препарата заметили только в 2018 году. Что толкнуло Мэйс на серийные убийства, так и неизвестно.

 

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева
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