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Земан объяснил, во что превратится Афганистан после ухода НАТО

Мир

Вывод контингента, работающего в Афганистане под эгидой НАТО, — не слишком хорошая идея. Если военные уйдут, страну начнут контролировать представители радикалов, а затем она станет "центром международного терроризма, уверен президент Чехии Милош Земан.

Земан объяснил, во что превратится Афганистан после ухода НАТО

Земан объяснил свою позицию на саммите "Бухарестской девятки", который в этом году прошёл в режиме онлайн. Данные о выступлении Земана указаны на его сайте: президент сообщил, что после вывода военных за дело возьмутся представители "Талибана"*, которые станут уничтожать представителей законной власти. Таким образом они смогут получить контроль над всем Афганистаном.

"Первым шагом после нашего [НАТО] ухода из Афганистана станет то, что "Талибан"* устранит законное афганское правительство. Вторым шагом станет то, что он будет управлять всей территорией Афганистана. Следующим его шагом будет создание нового [международного] террористического центра, который можно было бы сравнить с "Исламским государством"**, — сказал Земан.

Кроме того, у представителей "Талибана"* в наличии есть большие суммы денег, поскольку Афганистан остаётся основным мировым производителем опиума. За счёт этих денег радикалы могут организовать различные масштабные атаки, сопоставимые с атаками на Всемирный торговый центр.

"Переговоры с талибами очень похожи на переговоры с Адольфом Гитлером. Они приведут к тем же последствиям", — сказал Земан, раскритиковав также политику "умиротворения" и попытки провести переговоры.

 

*"Талибан" — террористическая организация, запрещённая в РФ.

**"Исламское государство", ИГ — террористическая организация, запрещённая в РФ.

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НАТО и США начали выводить войска из Афганистана. Не приведет ли это в возвращению к власти талибов?
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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