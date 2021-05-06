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О чем хочет поговорить с госсекретарем США глава украинского МИД

Мир » Бывший СССР » Украина

Накануне визита Энтони Блинкена в Киев Дмитрий Кулеба, глава украинского МИД, рассказал журналистам CNN, что будет обсуждать с высоким гостем "список" военной поддержки США.

О чем хочет поговорить с госсекретарем США глава украинского МИД

По его словам, от лица правительства Украины он запросит у "американских партнеров" системы ПВО и противоснайперскую технику.

"Я хочу дать понять, что речь идет не только о получении оружия из Соединенных Штатов, но и о покупке его у них, — добавил он. — Мы хотим, чтобы это партнерство работало в обоих направлениях. Это должно быть взаимовыгодно."

Кулеба заявил, что хочет, чтобы Соединенные Штаты рассматривали Украину как "восточную границу демократии" в Центральной Европе и Черноморском регионе и помогли интегрироваться в Запад, включая НАТО.

Министр подчеркнул, что считает вступление Украины в НАТО лишь вопросом времени.

"Путь к членству в НАТО уже абсолютно на столе … Членство в НАТО приходит не через день. У нас достаточно времени, чтобы урегулировать конфликт. Но у нас должна быть четкая пошаговая дорожная карта нашего вступления в НАТО. И именно здесь Соединенные Штаты могут нам помочь."

Напомним, что, как ранее рассказывала "Правда.Ру", буквально накануне "дверь в НАТО" для Незалежной закрыла Португалия.

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Америка и Украина: Стоит ли верить словам США о любви?
Автор: Ольга Лебедева
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