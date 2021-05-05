На пути Украины в НАТО встала Португалия

Украина пока не может рассчитывать на членство в НАТО.

Таково мнение Португалии, озвученное министром обороны.

Жоау Гомеш Кравиньу пояснил свое категоричное заявление, напомнив, что одно из главных условий членства в альянсе — "консенсус в обществе по данному вопросу", чего пока еще на Украине нет.

Одним из поводов "закрыть для Киева дверь" стал недавний ультиматум Андрея Мельника, посла Украины в Германии.

Напомним, в апреле он предложил "партнерам" выбор:

или Украину "берут" в НАТО, или она "обзаведется" ядерной бомбой.

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