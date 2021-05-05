Украина пока не может рассчитывать на членство в НАТО.
Таково мнение Португалии, озвученное министром обороны.
Жоау Гомеш Кравиньу пояснил свое категоричное заявление, напомнив, что одно из главных условий членства в альянсе — "консенсус в обществе по данному вопросу", чего пока еще на Украине нет.
Одним из поводов "закрыть для Киева дверь" стал недавний ультиматум Андрея Мельника, посла Украины в Германии.
Напомним, в апреле он предложил "партнерам" выбор:
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