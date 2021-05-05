Украине угрожает дефицит топлива из-за отсутствия российских поставок

В мае Украину ждёт дефицит нефтепродуктов, если она не сможет договориться о поставках с Россией, считает коммерческий директор госкомпании "Укргаздобыча" Сергей Федоренко.

Ранее сообщалось, что белорусский Мозырский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу из-за планового технического обслуживания, а с заводов российской "Роснефти" перестали поставлять топливо. Это может вызвать его дефицит на Украине.

Как сказал Федоренко в интервью агентству "Украинские новости", Coral Energy, скорее всего, не успеет заменить российские нефтепродукты, а если и удастся договориться, "то не раньше июня".

В целом коммерческий директор "Укргаздобычи" считает нормальным, когда 30-40%, а лучше 50% производится внутри страны, а остальное поставляется из-за рубежа — "где дешевле — там и купили". Но сложившаяся сейчас ситуация, скорее всего, приведёт к дефициту.

"Я склоняюсь к мнению о том, что дефицит всё-таки будет", — сказал Федоренко.