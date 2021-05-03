Речь президента Джо Байдена в Конгрессе чрезвычайно не понравилась Северной Корее.
Как отметили в Пхеньяне, американский президент запустил в их сторону свинцовый воздушный шар и теперь США столкнутся с "очень серьезной ситуацией”, потому что ее лидер "сделал большую ошибку".
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
В своей речи в среду Джо Байден назвал ядерные программы Северной Кореи и Ирана "серьезными угрозами” американской и глобальной безопасности. Он заявил, что будет тесно сотрудничать с союзниками в борьбе с этими угрозами посредством дипломатии и "сурового сдерживания".
"Его заявление ясно отражает его намерение продолжать проводить враждебную политику в отношении КНДР, как это делали США на протяжении более полувека”, — заявил в минувшее воскресенье генеральный директор северокорейского МИД Квон Чон Гун.
Квон назвал позицию Байдена "нелогичным посягательством на суверенное право Северной Кореи на самооборону" и добавил, что американские ядерные военные учения, проведенные вскоре после инаугурации Байдена в январе,
"доказали в действии, кто кому действительно угрожает на Корейском полуострове, и ясно показали, что для противодействия США необходимо создать мощное сдерживание.”
"Обострение кризиса выйдет из-под контроля США, если Вашингтон сохранит устаревшую политику с точки зрения холодной войны, — сказал Квон. — Байден совершил большую ошибку, пренебрежительно отозвавшись о Пхеньяне в своей первой речи в Конгрессе, президент ясно дал понять свою враждебную северокорейскую политику.
Мы будем вынуждены настаивать на соответствующих мерах, и со временем США окажутся в очень тяжелом положении”.
Как отметил уже ряд аналитиков, отношения между Вашингтоном и Пхеньяном, похоже, отклоняются от курса, предпочитаемого президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, который неоднократно призывал Байдена развить прогресс, достигнутый бывшим президентом Дональдом Трампом, и возобновить мирные переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Напомним, что в конце марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден не намерен встречаться с Ким Чен Ыном.
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