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Пхеньян предупредил США об "очень большой угрозе для них"

Мир

Речь президента Джо Байдена в Конгрессе чрезвычайно не понравилась Северной Корее.

Пхеньян предупредил США об "очень большой угрозе для них"

Как отметили в Пхеньяне, американский президент запустил в их сторону свинцовый воздушный шар и теперь США столкнутся с "очень серьезной ситуацией”, потому что ее лидер "сделал большую ошибку".

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

В своей речи в среду Джо Байден назвал ядерные программы Северной Кореи и Ирана "серьезными угрозами” американской и глобальной безопасности. Он заявил, что будет тесно сотрудничать с союзниками в борьбе с этими угрозами посредством дипломатии и "сурового сдерживания".

"Его заявление ясно отражает его намерение продолжать проводить враждебную политику в отношении КНДР, как это делали США на протяжении более полувека”, — заявил в минувшее воскресенье генеральный директор северокорейского МИД Квон Чон Гун.

Квон назвал позицию Байдена "нелогичным посягательством на суверенное право Северной Кореи на самооборону" и добавил, что американские ядерные военные учения, проведенные вскоре после инаугурации Байдена в январе,

"доказали в действии, кто кому действительно угрожает на Корейском полуострове, и ясно показали, что для противодействия США необходимо создать мощное сдерживание.”

"Обострение кризиса выйдет из-под контроля США, если Вашингтон сохранит устаревшую политику с точки зрения холодной войны, — сказал Квон. — Байден совершил большую ошибку, пренебрежительно отозвавшись о Пхеньяне в своей первой речи в Конгрессе, президент ясно дал понять свою враждебную северокорейскую политику.

Мы будем вынуждены настаивать на соответствующих мерах, и со временем США окажутся в очень тяжелом положении”.

Как отметил уже ряд аналитиков, отношения между Вашингтоном и Пхеньяном, похоже, отклоняются от курса, предпочитаемого президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, который неоднократно призывал Байдена развить прогресс, достигнутый бывшим президентом Дональдом Трампом, и возобновить мирные переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Напомним, что в конце марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден не намерен встречаться с Ким Чен Ыном.

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Что Байден дал понять Путину - последствия речи президента США в Конгрессе для России
Автор: Ольга Лебедева
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