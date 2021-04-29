Слово Байдена: что президент США сказал Конгрессу

С обращением к американскому Конгрессу выступил президент страны Джо Байден. О ключевых моментах, выводах по итогам первых 100 дней работы и, конечно же, отношениях России и США — в краткой выжимке по итогам выступления.

Джо Байден

Отношения с Россией

Байден отметил, что сейчас для Москвы и Вашингтона характерны разногласия. Однако он уверен, что наши страны могут работать вместе. Вашингтон оставляет за собой право реагирования на шаги Москвы, которые будут "недружественными".

Отношения с Китаем

Вашингтон продолжит свою политику в водах АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона). Она заключается в обеспечении военного присутствия. Однако на конфликт с Китаем Штаты, конечно же, не нацелены: между странами идёт скорее конкуренция. Эта конкуренция, отметил Байден, ведётся "за пальму первенства" в нынешнем столетии.

Экономика США

В ходе выступления президент рассказал о своём плане на 2,2 трлн долларов. План, по мнению Байдена, позволит создать большое количество рабочих мест (счёт — на миллионы) и дать стране стимул для роста "на годы вперёд". В основе мер поддержки — забота о среднем классе, выделил важный момент президент.

Проблема пандемии

Коронавирус в США

Отчитался Байден и по статистике, связанной с коронавирусом. В частности, в стране уже сделали 220 млн прививок (отсчёт Байден вёл с момента своей инаугурации), страна может похвастаться сразу тремя одобренными вакцинами.

"Здравоохранение в Америке должно быть правом, а не привилегией", — сообщил Байден, отмечая важность доступных рецептурных лекарств для обычных американцев.

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