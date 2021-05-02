Российские бизнесмены подали в суд из-за книги "Люди Путина"

Ещё три российских бизнесмена — Михаил Фридман, Пётр Авен и Шалва Чигиринский, а также компания "Роснефть" обратились в суды Лондона с исками против британского издательства HarperCollins, которое опубликовало книгу "Люди Путина".

В качестве ответчика по иску о клевете и защите информации выступает не только издательство, но и автор нашумевшего бестселлера Кэтрин Белтон, пишет The Financial Times.

Иски поданы в марте и апреле текущего года. Интересы россиян представляют британские юрфирмы Carter-Ruck, CMS, Harbottle & Lewis и Taylor Wessing.

Ранее аналогичный иск из-за книги "Люди Путина" подал Роман Абрамович.

Как заявил представитель Фридмана, иск был подан после того, как издательство "отказалось обсуждать ряд мер по устранению допущенных нарушений" в книге.

HarperCollins намерен "решительно защищать эту завоевавшую признание и прорывную книгу".