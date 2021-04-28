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Байден считает, что унаследовал Америку в кризисе

Мир » Северная Америка » США и Канада

Через сто дней после избрания президентом США Джо Байден выступает перед законодателями и простыми американцами с речью.

Выдержки из того, что он скажет, распространены Белым домом.

"Прошло 100 дней с тех пор, как я принес присягу, снял руку с нашей семейной Библии и унаследовал находящуюся в кризисе страну. Самая страшная пандемия за последнее столетие. Худший экономический кризис со времен Великой депрессии. Ужаснейшее нападение на нашу демократию со времен Гражданской войны", — цитирует ТАСС.

При этом Байден уверяет, что страна снова на ходу, "превращая опасности в перспективы, кризис — в возможности, а поражения — в преимущества".

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Президент Байден: Что будет с РФ? Самый подробный анализ в интернете
Автор: Михаил Закурдаев
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