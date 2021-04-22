В генпрокуратуре Украины видят основания для преследования Медведчука

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что видит возможность привлечения к уголовной ответственности оппозиционного украинского политика, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

"Следствие продолжается, и оно идет слаженно и системно. Когда мы выйдем на процессуальный документ, подписанный генпрокурором Венедиктовой? Дату я вам назвать не могу", — ответила она журналистам телеканала "1+1". Статью, по которой идет расследование, Венедиктова уточнять не стала.

В начале февраля против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко в Украине введены санкции по делу о финансировании терроризма. Кроме того, принято решение вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод компании "Прикарпатзападтранс", среди собственников которого человек якобы из "окружения Медведчука" — Анатолий Шефер.

Ранее депутат Верховной рады от партии " За жизнь" Ренат Кузьмин назвал Зеленского "узурпатором", стремящегося истребить свободу совести.

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