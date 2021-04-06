В партии "За жизнь" Зеленского назвали узурпатором

"Узурпацией государственной власти" в Украине назвал конечную цель политики президента страны Владимира Зеленского депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Захват власти или узурпация власти в стране осуществляется в интересах западного капитала, целью которого является ограбление украинских богатств, ограбление украинского народа и использование территории Украины в борьбе с Российской Федерацией", — заявил он в эфире телеканала "Первый независимый".

Кузьмин полагает, что в его стране пытаются уничтожить свободу выражения взглядов.

В феврале Украина ввела санкции против главы "За жизнь" Виктора Медведчука, его жены и пяти россиян. Заблокированы несколько телеканалов внутри республики.