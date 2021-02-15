Депутат Рады спрогнозировал следующую "цель" Зеленского

Владимир Зеленский, ранее устроивший "санкционный удар" для своих политических оппонентов, на этом может не остановиться. Заблокировав несколько украинских телеканалов и "атаковав" таким образом Виктора Медведчука, президент может вспомнить и о Петре Порошенко.

О перспективных "целех" для Зеленского высказался депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин. По его мнению, именно против Порошенко в скором времени могут начать работу в команде Зеленского.