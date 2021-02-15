Владимир Зеленский, ранее устроивший "санкционный удар" для своих политических оппонентов, на этом может не остановиться. Заблокировав несколько украинских телеканалов и "атаковав" таким образом Виктора Медведчука, президент может вспомнить и о Петре Порошенко.
О перспективных "целех" для Зеленского высказался депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин. По его мнению, именно против Порошенко в скором времени могут начать работу в команде Зеленского.
"По логике того, что они сейчас делают, то как раз они попытаются следующий удар нанести именно по Петру Порошенко.
Если сегодня, без расследования, без попыток арестовать активы Порошенко, вернуть украденные деньги в бюджет, просто появится подозрение, которое вручат Порошенко…
Даже я буду считать это политическими репрессиями", — заявил Волошин для NewsOne.
Одинокий актёр, исполняющий в популярном сериале роль патологоанатома, ушёл из жизни 13 февраля.