Депутат Рады о "телевизионных санкциях": Зеленский просто испугался

Продолжает развиваться история с блокировками, которыми Владимир Зеленский "порадовал" несколько украинских телеканалов. По мнению депутата от "ОПЗЖ" Рената Кузьмина, такой шаг президента показывает его страх.

Кузьмин, рассказывая о ситуации с блокировками для СМИ, заявил: и Зеленский, и стоящие за ним олигархи боятся того, что Виктор Медведчук и "ОПЗЖ" наберут слишком большую популярность.

"Просто испугались… испугались стремительного роста популярности Медведчука. Его явного преимущества перед вами. Именно Медведчук сегодня является символом украинского протеста, символом борьбы против внешнего управления. Именно с ним многие связывают спасение Украины от таких, как вы и как Порошенко. А три оппозиционных канала, "112 Украина", NewsOne и ZIK, об этом вещали на весь мир. Каждый день. Круглые сутки", — уверен Кузьмин.

При этом, подчеркнул депутат, поступок Зеленского лишил работы примерно полторы тысячи человек. Президент действовал вразрез с законодательством страны и теперь вынужден оправдываться.