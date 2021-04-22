Словакия объявила персонами нон грата трёх российских дипломатов

Словакия решила откликнуться на призыв Чехии проявить солидарность и тоже выслать российских дипломатов. Зачем это надо Братиславе — большой вопрос.

"Словакия высылает трёх российских дипломатов. Они должны покинуть республику в течение ближайших семи дней", — объявил в четверг, 22 апреля, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

Таким образом власти Словакии "выразили солидарность и полную поддержку" действиям руководства Чехии, спровоцировавшего дипломатический кризис в отношениях с Россией выдворением из страны 18 российских дипломатов по обвинению в работе на российские спецслужбы. В Праге считают, что Москва причастна к взрыву на складе оружия в Врбетице, произошедшем в 2014 году. Названы даже имена конкретных исполнителей — это Александр Петров и Руслан Боширов, известные в связи с "отравлением Скрипалей" в Солсбери в 2018 году.

Комментарий посольства РФ в Словакии

В дипломатическом представительстве подтвердили получение ноты, в которой словацкая сторона объявила трёх его сотрудников персонами нон грата, сообщает ТАСС. Такой шаг, отметили в посольстве, противоречит исторически сложившимся добрым отношениям между Россией и Словакией.

"Российская сторона оставляет за собой право на соответствующую реакцию на действия словацких властей, о содержании которой они будут проинформированы в ближайшее время", — заявил пресс-секретарь дипломатического представительства Владислав Куликов.

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