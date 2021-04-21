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Россия ответила на ультиматум Чехии о высланных дипломатах

Мир

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировали заявление главы МИД Чехии Якуба Кулганека.

Россия ответила на ультиматум Чехии о высланных дипломатах

Два главных "политических голоса России" прозвучали в унисон: таким тоном Чехия может разговаривать с кем-то другим, но не с Россией. Таков был ответ на ультиматум, который новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил российскому послу в Праге Александру Змеевскому.

МИД Чехии потребовал до полудня 22 апреля вернуть обратно всех ранее высланных из России сотрудников дипломатического ведомства. В ином случае пригрозил "паритетом" — то есть сократить до пяти человек представительство российской дипмиссии в Праге.

После высылки из Чехии 18 российских дипломатов и зеркального ответа России в виде выдворения 20 чешских дипломатов в посольстве Чехии в Москве осталось пять человек: посол, два переводчика, повар и водитель. В МИД Чехии заявили, что работа представительства оказалась практически парализована.

"Именно сегодня в послании президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований", — прокомментировал ситуацию Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Мария Захарова отметила, что дальнейший разговор с чешским послом продолжится завтра в МИД России.

"Судя по заявлениям некоторых чешских политиков, они стремятся Кафку сделать былью. Предлагаем Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. С Россией такой тон недопустим", — написала она в Facebook.

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Чехии не дают сблизиться с Россией
Автор: Людмила Черткова
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