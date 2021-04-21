Президент Чехии назначил нового главу МИД

Новому главе МИД Чехии всего 36 лет. Практически сразу после назначения он должен будет сообщить послу РФ о выдворении новой группы дипломатов.

Новым министром иностранных дел Чехии стал Якуб Кулганек. Ранее он занимал пост заместителя главы МВД. Кулганек также известен как специалист-аналитик по постсоветскому пространству и России в частности.

"Поздравляю Вас с назначением на пост руководителя МИД и желаю успехов в этой ответственной работе на благо республики", — сказал новому министру президент Чехии Милош Земан.

Посла России в Чехии Александра Змеевского приглашал в МИД ещё предыдущий глава — Ян Гамачек. Аудиенция в связи с взаимной высылкой дипломатов России и Чехии назначена как раз на сегодня. Известно, что российский посол уже прибыл в МИД. Не отвечая на вопросы ожидавших его журналистов, он проследовал здание. Ожидается, что новый глава МИД Чехии сообщит ему о выдворении из страны новой группы российских дипломатов.

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